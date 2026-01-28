Haberler

Karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi

Güncelleme:
Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle Divriği-Arapgir yolunda kar kalınlığı 4 metreyi geçti. Kapalı yerleşim yeri sayısı 91'e düştü, ekipler yolları açmak için yoğun mesai harcıyor.

SİVAS'ta son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Divriği-Arapgir yolunda kar kalınlığı 4 metreyi geçerken, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi sürüyor.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde hafta başında 945 olan kapalı yerleşim yeri sayısı, ekiplerin günlerdir yoğun çalışmaları sonucu bugün itibarıyla 91'e düştü. İl Özel İdare ekiplerinin 91 yerleşim yerindeki kapalı yolları açma çalışmaları ise devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ile Malatya'nın Arapgir ilçeleri arasındaki yolda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sarıçiçek Yaylası mevkiinde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buldu. Bölgede ekipler, tipi nedeniyle kapanan yayla yolunu açmak için 8 gündür aralıksız çalışıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
