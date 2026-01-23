Haberler

Sivas'ta kar yağışı; 945 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 945 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri kar küreme çalışmaları yaparken, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

SİVAS'ta iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle il genelinde 945 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Esnaf ve vatandaşlarla kendi imkanları ile ev ve iş yerlerinin önünü temizledi. Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, park halindeki araçların ise üzeri karla kaplandı. Şehir merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu. Karla birlikte Aksu Parkı'nda ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Binalarda metrelik buz sarkıtları oluştu.

İl genelinde ise kar yağışı nedeniyle köy ve mezralardan oluşan 945 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. Kar şehirler arası yollarda da ulaşımı aksattı. Kayseri ve Malatya istikametine gidecek yüksek tonajlı araçların geçişine izin verilmezken, zaman zaman ulaşıma kapanan bölgede Karayolları ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Valilik kararıyla kentte bugün motosikletli kuryelerin çalışması yasaklandı. Zorunlu olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmaması istendi.

