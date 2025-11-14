Sivas'ta Kar Yağışı Görselliği Artırdı

Gece Sivas kent merkezinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinden itibaren kar yağışına dönüştü. Kar yağışının şiddetini artırmasıyla tarihi kent meydanında güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlar karlı havada fotoğraf çekildi.

Öte yandan Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'nde de kar etkisini gösterdi. Gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışı ile birlikte kayak merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,