Sivas'a nisan karı

Sivas'ta gün boyu yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte cadde ve sokaklar beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluşurken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kent genelinde kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfır altında 3 derecelere kadar düşecek olması nedeniyle tarım üreticileri zirai don riskine karşı uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
