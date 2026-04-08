Sivas'a nisan karı

SİVAS'ta gün içinde etkili olan yağmur sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı iller arasında yer alan Sivas'ta kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü kentte gün boyu etkili olan yağmur akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte cadde ve sokaklarda beyaz örtü oluşurken, park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Kent genelinde kar yağışının pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının sıfır altında 3 derecelere kadar düşecek olması nedeniyle tarım üreticileri zirai don riskine karşı uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı