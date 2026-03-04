Haberler

Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye kadar düşmesiyle Sivas'ta gece saatlerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Park halindeki araçların üzerleri karla kaplandı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri kaldırımlarda temizlik yaptı. Kar yağışıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda da güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışının ileriki günlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
