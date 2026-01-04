Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalarda, acil durumlar için öncelik veriliyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 47 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

