Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 867 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, yol açma çalışmalarında acil durumlara öncelik veriliyor.
Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 867 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ulaşıma kapanan 867 köy yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel