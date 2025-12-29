Haberler

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi, 212 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma açıldığını duyurdu ve öncelikli olarak hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların olduğu yerlere hizmet verildiğini belirtti.

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Hava koşullarının elverdiği ölçüde planlı ve koordineli şekilde devam eden çalışmalarda, 212 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

