Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 33 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde ulaşıma kapanan 33 köy yolunda ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Hava koşullarının elverdiği ölçüde planlı ve koordineli şekilde devam eden çalışmalarda, 212 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.