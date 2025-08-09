Sivas'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Mahalle Hüyük köyü yol ayrımı Ambulans Yolu Kavşağı'nda M.K. idaresindeki 01 ATR 326 plakalı kamyonet ile M.Ş. yönetimindeki 34 CYT 031 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile G.K. (50), A.Ş. (3), H.A.C. (5) ve B.İ.C. (7) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
