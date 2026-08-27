Haberler

Sivas'ta Motosiklet-Kamyon Çarpışması: 19 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sivas'ta kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

B.A. (19) yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü B.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, B.A'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi

Kabadayılığın bedelini çok ağır ödedi! İşte o anlar
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Park 2031'e kadar F1 takviminde

Müjdeyi bizzat kendi verdi: Dev organizasyon 5 yıl boyunca Türkiye'de
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun

Mansur Yavaş'a teşekkür etti
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

Sınır şehrimizi ihya edecek tesis açıldı! Tonlarca altın üretilecek
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...

Çocuğunu okula götüren anneyi çıldırtan olay: Yarı çıplak halde...