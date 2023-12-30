Sivas'ta kamyon evin duvarına çarptı, sürücü ağır yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen kazada kamyon, evin duvarına çarptı ve sürücü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, tedavi altına alındı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kamyonun evin duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, Orta Mahalle Üçyol mevkisinde yol kenarındaki 2 katlı evin duvarına çarptı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan M.G, kaldırıldığı Koyulhisar İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.