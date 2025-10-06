Sivas'ta Kadınlardan Gazze İçin Sessiz Çığlık Yürüyüşü

SİVAS'ta kadın sivil toplum kuruluşları tarafından ' Gazze için Sessiz Çığlık' yürüyüşü düzenlendi. Kadınlar, etkinlikte el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yıl dönümünde Sivas'ta kadın sivil toplum kuruluşları tarafından Gazze için Sessiz Çığlık' etkinliği düzenlendi. Sivas Devlet Hastanesi önünde toplanan kadınlar, el ele tutuşarak İnönü Bulvarı'nda zincir oluşturdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki zincirde kadınlar sessizce ellerinde döviz ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşte grup adına basın bildirisini okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Hatip, Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele meydanlarda olduklarını belirterek, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne-babaların zinciridir, öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir. Biz bugün bütün kimliklerimizden sıyrılarak sadece kadın kimliğimizle buradayız. Çünkü bu mesele ne dünyadaki rollerimizle ne taşıdığımız ünvanlarla ne de sahip olduklarımızla ilgilidir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir. Bizim sessizliğimiz Gazze'nin en gür çığlığı olacaktır" dedi.