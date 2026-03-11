Haberler

Kadın kıyafeti giyen hırsızlar 110 bin TL'lik sigara ve nakit para çaldı

Güncelleme:
Sivas'ta kadın kıyafeti giyerek bir marketten 110 bin TL değerinde sigara ve nakit çalan 3 şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. İki şüpheli tutukladı.

SİVAS'ta kadın kıyafeti giyip bir iş yerinden 110 bin TL'lik sigara ve nakit para çalan 3 şüpheli, 600 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenip yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diriliş Mahallesi'nde 4 Mart gecesi maske, eldiven, çarşaf, başörtüsü ve etek giyen kişiler, kapısını zorlayarak açtıkları markete girdi. Şüpheliler marketten 110 bin TL değerinde sigara ile bir miktar para çaldı. Sabah iş yerine gelen market sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

40 farklı güvenlik kamerasından yaklaşık 600 saatlik görüntü kaydı izleyen ekipler, şüphelilerin D.A., Y.E.K. ve E.K. olduğunu tespit etti. D.A. ve E.K. Sivas'ta, Y.E.K. ise olaydan sonra gittiği Balıkesir'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen sigaraların bir kısmı market sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A. ve Y.E.K. tutuklandı.

