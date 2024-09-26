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Sivas'ta İtfaiye Haftası'na Sürpriz Kutlama

Sivas'ta İtfaiye Haftası'na Sürpriz Kutlama
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Sivas'ta İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında, Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle itfaiye personeline pasta ile sürpriz yaptı. İhbar üzerine okula gelen itfaiye ekipleri, yapılan sürprizle karşılaşarak öğrencilerle birlikte pasta kesti.

SİVAS'ta İtfaiye Haftası nedeniyle Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle yangın ihbarı yaparak, okula gelen itfaiye personeline pasta ile sürpriz yaptı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, mahallesindeki TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine sürpriz hazırladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan muhtar Aydın, okulun ikinci katında bir yangın çıktığını ve çocukların mahsur kaldığını söyledi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçerken polis ve AFAD ekipleri de durumdan habersiz okula sevk edildi. İtfaiye araçlarının okulun bahçesine girmesiyle öğrenciler alkışlarla ekipleri karşıladı. İtfaiye ekipleri, kendileri için hazırlanan pastayı öğrencilerle kesti.

Okul yönetimiyle itfaiye ekiplerine sürpriz yapmak istediklerini ifade eden Mahalle Muhtarı Hüseyin Aydın, "İtfaiyeciler bizim için çok önemli. Çocuklarımızın itfaiyecilere olan ilgisini biliyorduk. Çocuklarımız, itfaiye araçları gördükleri zaman el sallıyordu. Biz de 25 Eylül ve 1 Ekim tarihleri arasının İtfaiye Haftası olması nedeniyle itfaiyeci arkadaşlarımıza sürpriz düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu oldu, itfaiyecilerimizi güzel karşıladılar" dedi.

'SÜRPRİZ BİZİ DUYGULANDIRDI'

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Çavuşu Talip Kozan ise yangın ihbarını aldıklarında böyle bir sürpriz ile karşılamayı beklemediklerini söyleyerek, "Genellik çocuklarımız küçükken itfaiyeci olmak istiyor. Çünkü insanların ve diğer canlıların kendi hayatınızı hiçe sayarak kurtarmaya çalıştığınız için çocuklarda öyle bir özlem var. Gerçekten çok kutsal bir meslek, canlı hayatı kurtarıyorsunuz. Ben 33 senedir bu mesleğin içindeyim. İnsanların hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden onurlu ve gururluyuz. Biz resmi kurum ve okul olduğu için tedirgin olarak geldik. Gerçekten büyük bir sürpriz ile karşılaştık. Bu sürpriz bizi duygulandırdı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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