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Sivas'ta İran plakalı otobüste altın ve kaçak sigara ele geçirildi

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Sivas'ta durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

SİVAS'ta durdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran uyruklu 2 şoför ile muavin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İran Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

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