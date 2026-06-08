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Sivas'ta inşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı; o anlar kamerada /

Sivas'ta inşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı; o anlar kamerada /
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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir inşaat işçisi, baltayla eniştesi ve iki kişiyi daha ağır yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazı işleri müdürlerine

'Sivas'ta inşaat işçisi, baltayla 3 kişiyi ağır yaraladı' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden servis ediyoruz

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, - SİVAS'ta, psikolojik sorunları olduğu öne sürüle Ş.D. (36), inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi, yanındaki bir kişi ve durakta servis bekleyen bir kişiyi baltayla yaraladı. 3 kişi ağır yaralandığı olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ş.D., iddiaya göre inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F. (74) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.D., baltayla saldırdığı Z.A. ve O.F.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinden kaçan Ş.D., bir süre ilerledikten sonra durakta servis bekleyen H.N.'yi de baltayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Z.A., O.F. ve H.N., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

BALTALI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İnşaat işçisi Ş.D.'nin baltayla 3 kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, Ş.D.'nin yürürken birden yerden aldığı balta ile sol tarafında oturan bir kişiye bir kaç kez vurduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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