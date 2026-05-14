Öğrencinin Bayrak Hassasiyeti Kamerada

Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda, farkındalık amacıyla eğri bırakılan Türk bayrağını fark eden 3. sınıf öğrencisi Burhan Dolma, bayrağı düzeltti. Bu hassas davranışı güvenlik kamerasına yansıyan öğrenci, okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir okulda farkındalık amacıyla yapılan çalışmada, koridorda eğri bırakılan Türk bayrağını fark edip düzelten öğrencinin hassasiyeti güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu Müdürü Eray Emrah Taşkıran tarafından, öğrencilerin milli değerlere duyarlılığını ölçmek amacıyla okul binasının giriş katında bulunan Türk bayrağının duruş şekli bilinçli olarak değiştirildi.

Teneffüs zilinin çalmasının ardından bahçeye çıkmak üzere koridorda yürüyen 3. sınıf öğrencisi Burhan Dolma, bayraktaki eğriliği fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan Dolma, Türk bayrağını özenle düzeltti.

O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, davranışıyla takdir toplayan öğrenci okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
