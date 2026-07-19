Haberler

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SİVAS'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki K.Y. (21) idaresindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaş depozitolu şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz

Vatandaş şişe toplama yarışına girdi! İşte rekor kıran iki ilimiz
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı

Bu manzara 2026 Türkiye'sinden: Bidonu eline alan sıraya girdi
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Emniyet halatı kopan deneyimli dağcı 12 metrelik uçuruma düştü

Zirve yolculuğu faciayla bitti! 12 metrelik uçuruma çakıldı

Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem

Milyonları ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem