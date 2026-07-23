Şarkışla'da feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolu Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kavşağında meydana geldi. K.İ. (33) idaresindeki 24 AU 581 plakalı otomobil ile B.A.'nın (76) kullandığı AIB BK 18 yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlardaki K.A. (75), Y.A. (48), G.A. (50), A.U.İ. (4), İ.İ. (29), R.İ. (30) ve Mualla İnce (64) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mualla İğne doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı