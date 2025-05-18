Sivas'ta İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı

Sivas'ta İki Grup Arasında Kavga: 4 Yaralı
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Sivas'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Gökçekler Caddesi'nde İ.K, Y.K. ile S.H.U, A.K. ve M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K. tabancayla, Y.K, S.H.U. ve A.K. ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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