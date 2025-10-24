Haberler

Sivas'ta Hükümlü T.Ş. Gizli Bölmede Yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta çeşitli suçlardan 5 yıl 14 gün hapis cezası bulunan T.Ş., bir apartmanın asansör makine dairesinde gizli bir bölmede saklanırken polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

SİVAS'ta çeşitli suçlardan 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş., polis tarafından bir apartmanın asansör makine dairesindeki gizli bölmede yakalandı. T.Ş. işlemleri sonrası tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, hakkında 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurmak ve kullanma' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 14 gün hapis cezası bulunan T.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bir apartmanın asansör makine dairesindeki gizli bölmede saklandığı tespit edilen T.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
