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Sivas'ta Hayırsever İş İnsanından Aile Sağlığı Merkezi

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Sivas'ta hayırsever Adem Ceylan tarafından yaptırılacak 'Fatma Ceylan Aile Sağlığı Merkezi' için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törende Sivas Valisi ve İl Sağlık Müdürü de katıldı.

Sivas'ta hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eski Sanayi Kentsel Dönüşüm alanında hayırsever iş insanı Adem Ceylan tarafından yaptırılacak aile sağlığı merkezinin protokol imza töreni düzenlendi.

"Fatma Ceylan Aile Sağlığı Merkezi" ismini taşıyacak olan merkezin protokol imza törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu ve hayırsever iş insanı Adem Ceylan katıldı.

Şimşek, törende yaptığı konuşmada Ceylan'a teşekkür ederek, "Bu ulvi davranışından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Bu örnek davranışın herkese ilham olmasını diliyorum. Allah hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Ceylan ise anneleri adına yaptıracakları aile sağlığı merkezinin kente hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

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Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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