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Sivas'ta Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Sivas-Malatya kara yolu Halep Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ö.T.E. idaresindeki 28 AA 388 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Halep Köprüsü yakınlarında, N.B. yönetimindeki 06 EA 7437 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü N.B, olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer sürücü Ö.T.E. ise yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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