Haberler

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

H.D. (51) yönetimindeki 35 R 9428 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Dilekli köyü mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Musa Parin (54) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile R.A. (66) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parin'in cenazesi ise Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir