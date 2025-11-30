Sivas'ta Gümrük Kaçağı 1 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yapılan uygulama sonucu 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Şeyhler Mahallesi uygulama noktasında durdukları bir araçta arama yaptı.
Aramalarda çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.
Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel