Sivas'ta Gümrük Kaçağı 1 Ton Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Koyulhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda Şeyhler Mahallesi uygulama noktasında durdukları bir araçta arama yaptı.

Aramalarda çuvalların içerisinde poşetler halinde 1 ton 150 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi.

Polis araç sürücüsünü gözaltına aldı.