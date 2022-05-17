Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'de defnedildi - Haberler

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Ünlü Cığır'ın cenazesi, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Cığır'ın naaşı, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Gülşehir ilçesine bağlı Tuzköy Mahallesi'ne getirildi. Çarşı Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen törende, Cığır'ın özgeçmişi okundu.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Cığır'ın cenazesi, Tuzköy mezarlığına defnedildi.

Törene, Cığır'ın eşi Sunay Cığır ve çocukları ile Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Gülşehir Kaymakamı Şeyma Polat, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahittin Murat Yakın, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuk babası Ünlü Cığır, dün Şarkışla Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde mesaideyken kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.