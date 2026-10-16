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Sivas'ta Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi, kasımda trafiğe açılacak

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Sivas'ta Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi, kasımda trafiğe açılacak
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Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde son aşamaya gelindi, tünelin kasım ayında trafiğe açılması hedefleniyor. 2010 rakımlı kıvrımlı Geminbeli Geçidi'nde kışın zorlanan sürücülere tünelin ulaşımda rahatlama sağlaması bekleniyor.

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. Tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'nde 2013 yılında başlayan çalışmalar sürüyor. Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı devam eden ve Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak olan tünelin inşaatında son aşamaya gelindi. 2010 rakımlı, kıvrımlı yoluyla kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne yapılan tünel, ulaşımda büyük rahatlama sağlayacak. Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki tünelin 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Tünel çalışmalarında sona gelinirken, mekanik üst yapı imalatlarına başlandı. Tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor.

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, tünel çalışmalarının son durumu hakkında bilgi verdi. Tünelde artık sona gelindiğini söyleyen Öcal, "İlimiz için önemli olan projelerimiz var. Bunlardan en önemlisi Geminbeli Tüneli. Tünel projesinin mekanik üst yapı imalatlarına başladık. Tünelimizi kasım ayı içerisinde tamamlayıp, trafiğe kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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