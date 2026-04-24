Haberler

Sivas'ta Geminbeli mevkisinde balık avı yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesi Geminbeli mevkisinde balık avının yasaklandığı belirtildi.

Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, su ürünleri popülasyonunu korumak amacıyla Suşehri- Sivas kara yolu Geminbeli mevkisinde bulunan gemin deresinden Camili köyüne kadar olan tüm kısımlarda her türlü su ürünleri avcılığının sürekli olarak yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, yasağın etkin şekilde uygulanması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı aktarıldı.

Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası ve ekipmanlara el koyma cezası uygulanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Faruk Kara
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

