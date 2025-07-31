Sivas'ta Fırtına, Bina Çatısını Uçurdu ve Araçlara Zarar Verdi

Sivas'ta Fırtına, Bina Çatısını Uçurdu ve Araçlara Zarar Verdi
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Sivas'ta etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar, bir binanın çatısını uçarak park halindeki araçlara zarar verdi. Olay sonrası itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

SİVAS'ta sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, park halindeki araçlar zarar gördü.

Sıcak havanın etkili olduğu Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren sağanak ile kuvvetli rüzgar etkili oldu. Fırtına nedeniyle Huzur Mahallesi Emirpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısı uçtu. Çatıdan kopan saç ve tahta parçaları park halindeki iki araca zarar verdi. Çatıdan kopan parçalar nedeniyle bir binanın birinci katındaki evin pencere camı da kırıldı. Fırtına sonrası bölgeye Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çatıda tehlike oluşturan parçalar temizledi. AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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