Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 18 Yaralı

Sivas'ta Fındık İşçilerini Taşıyan Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü, 18 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Olay, sabah erken saatlerde gerçekleşti.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada, 3 kişi öldü, 4'ü ağır, 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Ordu'ya giden tarım işçilerini taşıyan 21 UA 412 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 4 ağır olmak üzere toplam 18 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri ve Zara devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a 'Parti kur' mesajı gönderdi

İmralı'dan sürpriz bir isme "Parti kur" mesajı gönderdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.