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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
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Sivas merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

SİVAS'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya yönetimindeki 58 AHB 600 plakalı otomobil ile Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ve otomobil sürücüsü Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Merve ve Buse Şahinkaya, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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