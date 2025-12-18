Haberler

Sivas'ta ezanı güzel okuma ve hafızlık yarışmalarının il finalleri yapıldı

Sivas'ta, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" ve "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" il finalleri Zara ilçesinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce imam hatip lisesi öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaların il finali, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürü Fehmi Tutkun, "Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 40 yılı aşkın bir süredir bu yarışmaları icra etmektedir. Bugün burada ezan güzel okuma ve hafızlık yarışmalarını icra etmiş olacağız. Bugünün en anlamlısı Zara ilçemizde bulunmamızdır. Daha ziyade uzun yıllardır il merkezinde tertip ettiğimiz bu yarışmaları bu yıldan itibaren Zara ilçemizden başlamak suretiyle ilçelerimize taşımış olduk." dedi.

Konuşmaların ardından Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda il genelinden 12 öğrenci, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda da 8 öğrenci yer aldı.

Programda, Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kerem Sezgin birinci, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mevlüt Hakan Yılmaz ikinci, Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Musab Pınar da üçüncü oldu.

Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nda ise Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tahir Moudardam Hamdan birinciliği, Sivas İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Erdem Pınar ikinciliği, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ömer Tabsho da üçüncülüğü elde etti.

Yarışmaya, Kaymakam Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, ilçe protokolü, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
