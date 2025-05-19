Sivas'ta Esrarengiz Fil Kayaları Turizmi Bekliyor

Sivas'ta Esrarengiz Fil Kayaları Turizmi Bekliyor
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, bozkırın ortasında yer alan ve fil sürüsüne benzetilen ilginç kayalar, turizm potansiyeli ile dikkat çekiyor. Mahalle sakinleri kayaların incelenmesini ve turizme kazandırılmasını talep ediyor.

Esrarengiz kayaların sırrı çözülemiyor

Bozkırın ortasında fil sürüsünü kayalar dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ta bozkırın ortasında fil sürüsüne benzetilen kayalar turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan kayalar, görünümüyle dikkat çekiyor. Güzeloğlan Mahallesi'nde tarım arazilerinin ortasında yer alan kayalar, birçok figüre benzetiliyor. Yoldan geçenlerin ilgisini çeken bozkırın ortasındaki kayalar, birçok kişi tarafından fil ailesine benzetiliyor. İlginç yapıya sahip olan kayaların incelenmesini talep eden mahalle sakinleri, boyları yaklaşık 5 metreyi bulan ilginç kayaların turizme kazandırılmasını bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Adem Korkmaz, "Bunu çok merak eden oluyor. Bende doğa sevgilisi olarak doğaya meraklı olduğum için zaman zaman gelip burayı süzüyorum. Hayallerimi kurarak bir şeylere benzetmeye çalıştım. İki tane fil ve iki yavru fili andırıyor. Ufak tefek hayalini yapamadığım şeyler var içerisinde. Sadece biz değil diğer yabancı insanlardan da gelip buraya bakanlar, ilgi duyanlar oluyor. Fotoğraf çektiriyorlar. Henüz hala sırrı çözülebilmiş değil. Doğanın ortasında bir tepenin başında. Dikkat ederseniz alt taraftakiler doğal bir kaya üst taraftakiler ise kurma yapma kumla karıştırılmış gibi bir maddeyle yapılmış gibi duruyor. İlgililer baksınlar neyi andırıyor neyi temsil ediyor ne anlatıyor bizde bilmiyoruz" diye konuştu.

"İki büyük, iki küçük file benziyor"

Kayaların farklı simgelere benzediğini söyleyen Ahmet Gürbüz, "Araziye gidip gelirken görüyoruz. Büyüklerimden duyduğum kadarıyla, önce bu fili andırıyor. Gördüğümüz gibi, bu büyük iki tane yavru. İki tane büyük fil, iki tane de küçük fil. Bunlar bir şeyi andırıyor, kesinlikle andırıyor. Ama neyi andırıyor? İki büyük fil neyi andırıyor, iki küçük fil neyi andırıyor? veya işte bu topaç neyi andırıyor? Kesinlikle bir şeyi andırıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Güncel
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