Haberler

Sivas'ta eriyen kar suları taşkına neden oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde Koç Mahallesi'nde eriyen kar suları nedeniyle su baskınları meydana geldi. Devlet Su İşleri ve Hafik Belediyesi ekipleri, bölgede taşkın öncesi ve sonrası müdahale çalışmalarına başladı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle bir mahallede taşkın meydana geldi.

Koç Mahallesi'nde etkili olan su baskınları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, bölgeden geçen dere yatağında temizleme ve ıslah çalışması başlattı.

Hafik Belediyesi ekipleri de sokaklarda ve binaların çevresinde biriken suları tahliye etmek amacıyla çalışma yaptı.

Su baskınları, Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesi'nin arka kısmındaki bölgede de etkili oldu.

Belediye ekipleri, hastane çevresinde ve yerleşim alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Koç Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Muttalip Kaçtan'ın evi ve bahçesi de eriyen kar sularından etkilendi.

Kaçtan'ın ikamet ettiği evin bir bölümüne giren suların boşaltılması için ekipler su motoruyla müdahale etti.

Kaçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kar yağdı ve erimeye başladı. Evin çevresi su doldu. Su, motorla çekiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü
Tepkilerin odağındaki TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş video çekip isyan etti

TÜVTÜRK'te bir skandal daha: Vatandaş o anları kayda alıp isyan etti
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı