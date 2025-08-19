Sivas'ta Eğitim Paydaşları Çalıştayı Düzenlendi

Sivas'ta Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, il genelindeki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla "Eğitim Paydaşları Çalıştayı" yapıldı.

Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, çalıştayda görev alan tüm katılımcıları tebrik etti.

Sivas'ın eğitim alanındaki hedeflerini, mevcut durumunu ve geleceğe yönelik stratejilerini istişare etmek üzere bir araya geldiklerini anlatan Doğan, "Eğitim Paydaşları Çalıştayı'nın, ilimizde eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Eğitim, toplumların gelişmesinde en temel unsurdur. Bir ülkenin sahip olduğu en büyük güç, iyi yetişmiş, donanımlı ve ahlaklı bireylerdir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan da çalıştayın amacının eğitimde ortak aklı harekete geçirmek olduğunu dile getirdi.

Eğitimde kaliteyi yükseltmek için tüm paydaşların görüş ve önerilerinin kendileri için değerli olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin varlığını devam ettirmesinin temelini oluşturan eğitim, bireyin ve toplumun gelişmesini sağlayan milli ve manevi değerlerini nesilden nesile aktaran oldukça önemli bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi öğretmen, öğrenci, veli ve idareciler başta olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluklar yüklenmektedir. Bu bilinçle bizler bugün eğitim paydaşları çalıştayımızda tüm paydaşlarımızı Sivas'ta aynı masa etrafında bir araya getirdik."

Programa birim amirleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenci temsilcileri katıldı.

