Sivas'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: TIR'da 8 Göçmen Yakalandı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde arama yapılan TIR'ın dorsesinde yabancı uyruklu 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. TIR'ın tıbbi malzeme yüklü dorsesinde yapılan aramada 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. TIR şoförü Y.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yabancı uyruklu göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.