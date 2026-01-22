Haberler

TIR'ın dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir TIR'ın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alınarak tutuklandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yurda kaçak yollarla getiren TIR şoförü E.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

Haber: Oğuzhan ÇİFTÇİ/SUŞEHRİ (Sivas),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
