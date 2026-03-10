Haberler

Sivas'ta 2 Ayda 111 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Güncelleme:
Son iki ayda Sivas'ta gerçekleştirilen 15 operasyonda 111 düzensiz göçmen yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 19 kişi tutuklandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilecek.

SİVAS'ta son 2 ayda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 111 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan 19 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 2 ay içerisinde Sivas genelinde göçmen kaçakçılığını önlemek için 15 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 111 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin menfaat karşılığı ülke içerisinde naklini sağlayan 19 Türk vatandaşı şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Haber: SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
