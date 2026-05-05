Sivas'ta 'Diriliş Nesli Nuri Demirağ'ın İzinde' adlı yarışma düzenlenecek

Sivas'ta Eğitimde Diriliş Derneği tarafından "Diriliş Nesli Nuri Demirağ'ın İzinde" adlı resim, hikaye ve kısa film kategorilerinde yarışma düzenlenecek.

Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Kamil Koç, ulusal düzeyde düzenlenecek yarışmaya, ülke genelindeki tüm resmi ve özel okullardan öğrencilerin katılabileceğini söyledi.

Koç, Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Nuri Demirağ'ın mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

Proje kapsamında öğrencilerin milli teknoloji bilinci kazanmasını, araştırma kültürü geliştirmesini yerli ve milli üretim anlayışıyla geleceğe yön veren bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini vurgulayan Koç, "İlkokul öğrencileri için resim, ortaokul öğrencileri için hikaye ve lise öğrencileri için kısa film yarışması düzenlenecek." dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin para ödülüyle ödüllendirileceğini ifade eden Koç, "Ayrıca her kategoride derece elde eden öğrenciler ve danışman öğretmenleri için 3 gece 4 gün sürecek Sivas merkez ve Divriği ilçesi gezisi düzenlenecek. Ön başvurular 20 Mayıs'a kadar alınacak. Eser teslimleri ise 26 Haziran tarihine kadar devam edecek." diye konuştu.

Koç, projeye maddi desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve okullara duyulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür etti.