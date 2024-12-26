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Sivas'ta Dilencilik Yöntemiyle Yardım Toplayan Anne Gündemde

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Sivas'ta bir annenin çocuklarını ısıtmak için el arabasında ateş yakması sosyal medyada viral oldu. Ancak Sivas Valiliği, kadının bu görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suiistimal ederek dilencilik yaptığına dikkat çekti.

El arabası üzerinde yaktığı ateşle çocuklarını ısıtmıştı, gerçek başka çıktı

-Kadının farklı caddelerde bu tür görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği ve dilencilik yöntemiyle para topladığı ifade edildi

SİVAS - Sivas'ta bir el arabası üzerinde çocuklarını yaktığı ateşle ısıtan annenin çekilen görüntüsü sosyal medyada viral oldu. Sivas Valiliği konu hakkında yaptığı açıklama da, söz konusu kadının farklı caddelerde bu tür görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği ve dilencilik yöntemiyle para topladığı ifade edildi.

" Vatandaşların iyi niyetini suiistimal ediyor"

Sivas Valiliği, sosyal medyada paylaşılan ve kamuoyunda tepki çeken görüntüler üzerine bir basın açıklaması yaptı. Sosyal medya platformlarında yayılan videoda, "hurda toplayan bir annenin çocuklarını ısıtmak için el arabası üzerinde ateş yaktığı" iddiası yer almıştı. Valilikten yapılan açıklamada, videodaki kadının A.E. olduğu ve nüfusuna kayıtlı 14 çocuğu bulunduğu belirtildi. Çocuklarının yaşlarının 2 ile 24 arasında değiştiği ifade edildi. Ayrıca, aileye Sivas Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından daha önce yardım yapıldığı ve bu yardımların devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kadının farklı caddelerde bu tür görüntülerle vatandaşların iyi niyetini suiistimal ettiği ve dilencilik yaptığı anlaşıldığına dikkat çekildi. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ilgili kurumların ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğu belirtilerek kamuoyuna saygıyla duyuruldu. Valilik, ihtiyaç sahibi ailelere desteklerin devam edeceğini belirterek vatandaşlardan benzer durumlarda sosyal yardım kurumlarına başvurmalarını istedi.

Sivas'ta Dilencilik Yöntemiyle Yardım Toplayan Anne Gündemde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Güncel
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