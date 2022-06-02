Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Sivas'ta devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sivas'ın Gemerek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Süleyman Macit idaresindeki 58 DL 579 plakalı traktör, Sızır Beldesi Eskiköy yakınlarında devrildi. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalan Mahi Macit hayatını kaybederken, sürücü Süleyman Macit yaralandı. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AA / Halife Yalçınkaya - Güncel Gemerek Sızır Sivas Güncel Haberler

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