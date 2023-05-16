Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adile Elif Canbulat (28) idaresindeki 31 ALM 493 plakalı otomobil, Kayseri- Sivas kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü ile Sena Nur (20), Fatma Canbulat (50), Selma Sarı (62) ve Erdem Doğukan yaralandı.

Yaralılar, Sivas ve Şarkışla'daki hastanelere kaldırıldı.