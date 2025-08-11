Sivas'ta Devriilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü H.M. yaralandı. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
H.M. idaresindeki 58 TL 617 plakalı kamyon, Sivas-Malatya kara yolu Bostankaya köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel