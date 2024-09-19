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Sivas'ta Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi

Sivas'ta Deprem Saha Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Sivas'ın Hafik ilçesinde AFAD tarafından gerçekleştirilen 'Deprem Saha Tatbikatı'nda, senaryo gereği oluşan deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Tatbikatta, enkaz altında kalanların kurtarılması ve yangın söndürme işlemleri gerçekleştirildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği yaşanan depremin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak amacıyla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Enkaz altında kalan ve yaralı kurtarılan 2 kişi ilçe hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekibi depremin ardından çıkan yangını söndürdü.

AFAD Sivas Arama Kurtarma Birlik Müdürü Uğur Yüce, yaptığı açıklamada, Sivas'ın iki büyük fay hattının ortasında bulunduğunu söyledi.

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Yüce, "Bunun ön hazırlığı olarak 16 ilçemizde tatbikat planladık. Bugün de Hafik'te yaptık. Yakın zamanda Kangal ilçemizde yapacağımız tatbikatla bu yılki tatbikat programımızı bitireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Muzaffer Akyüz - Güncel

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