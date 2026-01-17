Karla kaplı kayalıklarda dolaşan dağ keçileri kamerada

SİVAS'ın farklı bölgelerinde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, karla kaplı kayalıklarda görüntülendi.

Özellikle sarp arazilerdeki tırmanma ve zor şartlarda yaşamlarını devam ettirme özellikleri ile bilinen dağ keçileri, yavruları ile kent merkezi yakınlarında görüntülendi. Kar birikintisi altındaki kayalıklar arasında dolaşan ve yiyecek arayan keçiler, amatör dron kamerasına takıldı. Bir süre gezinen keçi sürüsü, daha sonra kayalar arasından geçerek gözden kayboldu.