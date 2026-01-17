Haberler

Karla kaplı kayalıklarda dolaşan dağ keçileri kamerada

Karla kaplı kayalıklarda dolaşan dağ keçileri kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın farklı bölgelerinde yaşayan dağ keçileri, karla kaplı kayalıklarda görüntülendi. Sarp arazilerde zorlu şartlarda yaşamlarını sürdüren keçiler, yavruları ile birlikte şehir merkezi yakınlarında yiyecek arayışında bulundu.

SİVAS'ın farklı bölgelerinde yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, karla kaplı kayalıklarda görüntülendi.

Özellikle sarp arazilerdeki tırmanma ve zor şartlarda yaşamlarını devam ettirme özellikleri ile bilinen dağ keçileri, yavruları ile kent merkezi yakınlarında görüntülendi. Kar birikintisi altındaki kayalıklar arasında dolaşan ve yiyecek arayan keçiler, amatör dron kamerasına takıldı. Bir süre gezinen keçi sürüsü, daha sonra kayalar arasından geçerek gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi

Karnesini gören ağabeyi ile tartışıp canına kıydı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı

Rakam hayli yüksek! Merakla beklenen HTS kayıtları ortaya çıktı
Berke Özer PSG karşısında kabusu yaşadı

Dün gece kabusu yaşadı
Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı

Bonservisini bile duyurdular! İşte Rafa'nın yeni takımı
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki

YPG'nin gece yarısı duyurduğu karara Şam yönetiminden ilk tepki
Kanada Premier Ligi'nde oynanan inanılmaz maç yeniden gündemde

Bu sahada maç yapıp şampiyon oldular