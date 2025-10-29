Sivas'ta Cumhuriyet Bayramı Konseri Gerçekleştirildi

Sivas'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Cumhuriyet Bayramı" konseri gerçekleştirildi.

Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki koro, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdi.

Konser sonrası Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Olgun Şimşek, ses ve saz sanatçılarına teşekkür ederek, Kadıoğlu'na çiçek takdim etti.

Konseri, il protokolü ve çok sayıda müziksever izledi.