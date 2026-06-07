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Arazide yıldırım isabet eden çoban öldü

Arazide yıldırım isabet eden çoban öldü
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Sivas'ın Kangal ilçesinde hayvan otlatırken yıldırım düşen Kurban Bayır (49) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde hayvan otlatırken üzerine yıldırım düşen Kurban Bayır (49) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çatköy'de meydana geldi. Çobanlık yapan Kurban Bayır, hayvan otlatırken bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Fenalaşan Bayır için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kurban Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayır'ın cenazesi otopsi için Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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