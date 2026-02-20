Haberler

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Güncelleme:
Teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Nadiye ve gelini Zeliha Akalan'ın cenazeleri, Sivas’ta düzenlenen törenle defnedildi.

Teravih namazına gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla ölen Nadiye Akalan ile gelini Zeliha Akalan'ın cenazeleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Nadiye ve Zeliha Akalan için Yukarı Tekke Mezarlığı içinde yer alan Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Belediye Başkanı Adem Uzun ile yakınları ve bölge halkı katıldı. Helallik alınıp, cenaze namazının kılınmasının ardından Nadiye ve Zeliha Akalan, Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

HABER: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
