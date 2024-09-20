Sivas'ta Çatıda Yemek Yerken Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

SİVAS'ta tamir için çıktığı çatıda yemek yerken kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan Nurettin Yılmaz (54) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıya tamir için çıkan Nurettin Yılmaz, çalışmasına ara verip yemek yemeye başladı. Bu sırada aniden fenalaşan Yılmaz, çatıda baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın kalbinin durduğu anlaşıldı. Sağlık ekipleri Nurettin Yılmaz'a çatıda uzun süre kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveni ile çatıdan alınan Yılmaz'a, merdiven üzerinde de itfaiye eri kalp masajı uyguladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Nurettin Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

Öte yandan, Yılmaz'a sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini çevredekiler cep telefonu kamerası ile kayda aldı, bazılarının arkadaşlarını ya da yakınlarını arayıp onlara izlettirmeye çalıştığı görüldü.