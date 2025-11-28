Haberler

Sivas'ta Camide Balık Projesi, Çocukların İlgisini Artırdı

Güncelleme:
Şarkışla ilçesindeki Büyük Cami'de başlatılan 'Camide Beni Bekleyen Karnı Aç Bir Balığım Var' projesi, çocukların camiye ilgisini artırarak onlara hayvan sevgisini öğretmeyi amaçlıyor. Çocuklar, yatsı namazı sonrası balıkları besleyerek camiye daha fazla ilgi duymaya başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Büyük Cami'de başlatılan "Camide Beni Bekleyen Karnı Aç Bir Balığım Var" projesi çocukların camiye ilgisini artırdı.

Büyük Cami İmam Hatibi Mücahit Tekin tarafından başlatılan proje kapsamında, salı ve cuma günleri yatsı namazına gelen çocuklar, kendilerine emanet edilen balıkların bakımını yaparak besliyor.

Ramazan ayına kadar sürecek proje sonunda balıklar, bakımını üstlenen çocuklara teslim edilecek.

Çocuklardan 10 yaşındaki Abdüsamet Gazi Kuzey, haftada 2 gün geldiklerini ve balıkların sularını değiştirdiklerini, yemlerini verdiklerini söyledi.

Abdüsamet'in babası Murat Kuzey ise yapılan projeyle caminin çocuklara daha cazip hale geldiğini belirterek, "Hocamızın başlatmış olduğu projeyle hayvan sevgisini çocuklara öğretiyoruz." dedi.

İmam hatip Tekin de projeyle çocukların merhamet duygularına hitap ettiklerini belirterek, camiye alışmalarını sağlamak için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Projeye başlarken 10-15 balık hedeflediklerini anlatan Tekin, "İlgi çok olunca sayı 50'ye çıktı. 50 balık demek, 50 çocuk ve 50 baba demek. Yatsı namazında artık 100 kişiye yakın cemaatle namaz kılıyoruz. Çocuklar balıklarını çok seviyor. Haftada iki gün yemleme ve su değişimi için geliyorlar. O kadar benimsediler ki diğer vakitlerde de 'Hocam balığımıza bakalım' diyerek geliyorlar. Projenin amacı çocuklara camiyi sevdirmek, ibadete alıştırmak ve babalarla çocukları aynı safta buluşturmaktı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
